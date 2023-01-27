الكرك: ورشة حول نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد



الوكيل الاخباري – نظم مركز الشفافية الأردني مساء أمس الخميس، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، ورشة عمل لمراجعة "نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد" وتعديلاته، بالتعاون مع محافظة الكرك وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.



وأكد مساعد محافظ الكرك خالد القضاه، خلال رعايته الورشة، أهمية بنود النظام في تكريس المنهجية القانونية للحفاظ على شخوص المبلغين والشهود وأسرهم وخاصة في قضايا التبليغ عن القضايا المتعلقة بالفساد.

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