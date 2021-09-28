الكسبي يبحث مع رئيس ديوان الخدمة المدنية دراسة عبء العمل لغايات الفائض

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الثلاثاء، مع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الدراسة النوعية التي يتم تنفيذها حاليا بجهد تشاركي بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص دراسة عبء العمل لغايات الفائض / النقص بالموارد البشرية.



كما تتضمن الدراسة تحديد الاحتياجات الفعلية من الوظائف الأساسية والمساندة التي تحتاجها مديريات وفروع الوزارة المختلفة وأعدادها وتوزيعها الجغرافي بشكل علمي دقيق بالإسناد إلى أدلة العمليات ودورة كل عملية ومجالها والإطار الزمني المقرر لكل عملية أو نشاط، وغيرها من المدخلات ذات الصلة.

اضافة اعلان