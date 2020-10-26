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الإثنين، 26-10-2020 11:47 م

الكشف على جاهزية معاصر الزيتون في البادية الشمالية الشرقية

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الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة البادية الشمالية الشرقية، المهندس خضر حسان، إنه جرى الكشف على معاصر الزيتون في اللواء، للتأكد من تجديد ترخيصها وجاهزيتها.

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وأضاف حسان، اليوم الاثنين، أن اللواء يضم 4 معاصر منها 3 جاهزة للبدء بموسم عصر الزيتون، في حين المعصرة الرابعة لم تجدد ترخيصها حيث سيتم متابعتها للتأكد من عدم قيامها بأعمال عصر الزيتون إلا بعد تجديد ترخيصها والمتوقع أن يتم في منتصف الموسم، لافتاً إلى أن اللجان الفنية تقوم بالكشف الدوري على المعاصر كافة.


ودعا حسان المزارعين للبدء بقطف ثمار الزيتون المخصصة للعصر مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل؛ لضمان نضوج الثمار، بما يضمن الحصول على أكبر كمية ممكنة من زيت الزيتون.


 




 

 


 

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