الكشف عن بيانات رسمية بشأن وزارات وهيئات حكومية

الوكيل الاخباري - كشفت بيانات حكومية رسمية، صادرة عن منصة "بخدمتكم” المعنية بتلقي شكاوى المواطنين، عن ارتفاع الشكاوى على وزارة الصحة، منذ بداية العام الجاري 2023.



ووفق البيانات فقد تلقت مختلف الوزارات والهيئات الحكومية نحو 30530 شكوى، عبر منصة "بخدمتكم” الإلكترونية، منذ بداية العام 2023.



وتصدرت وزارة الصحة قائمة الشكاوى بحق الوزارات، بنسبة 6.4% من مجمل الشكاوى المقدمة إلكترونياً، وبمجمل 1955 شكوى.



وحلّت وزارة المالية ثانياً بعدد الشكاوى المقدمة، بنسبة 6.3%، وبعدد 1944 شكوى.



وجاءت وزارة التنمية الاجتماعية، ثالثاً بعدد الشكاوى التي وصلت إلى 1906 شكوى، بنسبة 6.2% من مجمل الشكاوى بحق الوزارات.



وفي السياق، بلغت نسبة الاستجابة لهذه الشكاوى 92%، من إجمالي الطلبات المقدمة للوزارات والهيئات الحكومية، بينما بلغت نسبة الرضا عن حل هذه الشكاوى 64%.

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