الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

زاخاروفا تحذر كييف من استهداف محطة زابوروجيه

التدريب المهني تطلق منصة رقمية

الجمارك تبدأ بمقابلة المرشحين للتعيين

الأحد، 09-07-2023 11:46 ص

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

520231617237105953706


الوكيل الاخباري - دعت الهيئة المستقلة للانتخاب، المواطنين، إلى الاستعلام عن البيانات الخاصة بهم في جداول الناخبين المحدثة لغاية تاريخ 2022/12/31 حسب مكان الإقامة – 2023.

الطريقة الأولى الاتصال على الرقم المجاني 117100 ، الطريقة الثانية الدخول إلى موقع الهيئة وإدخال الرقم الوطني .
 
وقالت الهيئة إن مكان الإقامة الحالي والمثبت لدى قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فقط هو الذي يحدد دائرتك الانتخابية، وذلك وفق أحكام قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022.

ولتعديل البيانات على المواطن مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a9a5c2c6-373c-465d-99d7-960fc0c885d4

أمين عام سلطة المياه يستقبل وفد عراقي للاطلاع على التجربة الأردنية المائية

720236114753189493339

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

وزارة التربية والتعليم

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

5418d81f-0a19-4aec-8065-df8799a4389f

المياه : توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خط ناقل للمياه المعالجة في اربد بقيمة 7,6 مليون دينار

11202217181422584171327

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

أخبار متعلقة
620231114152625436839

السير: عقوبة هذه المخالفة 30 ديناراً

475822_6_1686595870

المستقلة للانتخاب: العكور عضوا في مجلس النواب خلفا للخصاونة

WhatsApp Image 2023-06-16 at 4.55.00 PM

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

WhatsApp Image 2023-06-12 at 12.33.41 PM

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك