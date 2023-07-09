المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

الوكيل الاخباري - دعت الهيئة المستقلة للانتخاب، المواطنين، إلى الاستعلام عن البيانات الخاصة بهم في جداول الناخبين المحدثة لغاية تاريخ 2022/12/31 حسب مكان الإقامة – 2023.
الطريقة الأولى الاتصال على الرقم المجاني 117100 ، الطريقة الثانية الدخول إلى موقع الهيئة وإدخال الرقم الوطني .
وقالت الهيئة إن مكان الإقامة الحالي والمثبت لدى قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فقط هو الذي يحدد دائرتك الانتخابية، وذلك وفق أحكام قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022.
ولتعديل البيانات على المواطن مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.
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