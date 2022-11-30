الكشف عن سبب دوران الأغنام حول نفسها بالأردن ! - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بين الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان الوزارة تابعت فيديو لاغنام تدور حول نفسها قد تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم تحديد الموقع من قبل كوادر مديرية زراعة محافظة الكرك حيث قامت بمتابعة الحالة واجراء اللازم من خلال فرقة فنية متخصصة من كوادر البيطرة في الكرك وإدارة الثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة وبعد الكشف الحسي على واقع الحال فقد جاء الرأي الفني ان الاغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة الى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى وهذه الحركة هي مجرد (سلوك الامومة ) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد .



وتؤكد الوزارة ان الفريق الفني لم يرصد اي اعراض مرضية على القطيع وهو بحالة صحية جيدة ويعتبر هذا السلوك طبيعي وتهيب الوزارة الى ضرورة عدم تداول اي معلومات غير دقيقة ومضلله وتؤكد على ان السبب من وراء هذا السلوك طبيعي وليس مرضي .

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وفي وقت سابق تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقطيع أغنام يدور حول نفسه في محافظة الكرك .





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