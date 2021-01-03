الكشف عن عدد إصابات كورونا المتحور في الأردن

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة متابعة الطفرات الميكروبية، التابعة لوزارة الصحة الدكتور عميد عبد النور، اليوم الأحد، إنه أجري أكثر من 600 فحص لاكتشاف التحوّر الجيني لفيروس كورونا المستجد في الأردن، والتي ظهر 5 منها حتى الآن.

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وأضاف في تصريح صحفي، أنه "لمراقبة ورصد التحور الجيني للفيروس في الأردن هناك طريقة سهلة لاكتشاف الحالات المشكوك فيها عبر استعمال شرائح PCR (TAQPATH) تحتوي على 3 أهداف جينية بدلا من المستخدم في العادة والذي يحتوي على هدفين جينيين".



"الفحص الجديد يكشف الطفرات الجديدة ومن ضمنها البريطانية، حيث يعطي النتيجة "سلبي" أو "إيجابي بشكل ضعيف" للهدف الثالث (SPIKE PROTEIN) في فحص الحالات المشكوك فيها، ويتم تأكيده عبر فحص الترتيب الوراثي"، بحسب عبدالنور.



