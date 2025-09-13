السبت 2025-09-13 04:59 م
 

بدء موسم قطف الرمان في الكورة

الوكيل الإخباري-   بدأ مزارعو أشجار الرمان في لواء الكورة بمحافظة إربد بقطف ثمار الرمان، بحسب مدير زراعة اللواء سالم الخصاونة.

وقال الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن موسم قطف الرمان بدأ في لواء الكورة، وسيستمر حتى منتصف كانون الأول.


وبيّن الخصاونة أن موسم القطف بدأ مبكرًا في وادي أبو زياد ووادي زقلاب؛ بسبب موقعهما ضمن مناخ الأغوار تقريبًا، مقارنةً مع إنتاج وادي الريان ببلدة جديتا، الذي سيستمر القطاف فيه حتى منتصف كانون الأول.


وأضاف أن المساحة المزروعة بأشجار الرمان في الكورة تُقدَّر بحوالي 2000 دونم، وأن اللواء يُعدّ من المناطق الرئيسية في المملكة بزراعة بساتين الرمان، خاصةً على ضفاف الأودية دائمة الجريان مثل أودية زقلاب، وأبو زياد، والريان.


وأوضح أن أصناف ثمار الرمان كثيرة، منها: الحلاوي، والحماضي، واللفاني، والماوردي، والشرابي، والمواني، والزقلابي، مشيرًا إلى أن منتجات عديدة تُصنع من الرمان، منها: العصير، والدبس، والخل، والمربى، وزيت بذر الرمان، والصابون، ومسحوق قشور الرمان الطبيعي.

 
 
