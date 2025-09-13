المستقلة للانتخاب تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من برنامج المعهد السياسي للاحزاب

وتناول البرنامج، على مدار يومين متتاليين، قواعد الاتفاق، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وعناصر الديمقراطية والتعددية السياسية، والتنوع الفكري والاجتماعي، وتقدير مكانة الرأي الآخر وقيمة التعددية نحو تطوير الديمقراطية، وتحديد الاتجاهات في الثقافة السياسية العربية، وعلاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالديمقراطية، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق معايير الرقابة والمساءلة، باعتبارها مبادئ أساسية تكفل سيادة القانون.
