المستقلة للانتخاب تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من برنامج المعهد السياسي للاحزاب

الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة المستقلة للانتخاب تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، حيث اشتمل على موضوعين: النظرية الديمقراطية، والقانون والديمقراطية، بمشاركة أربعين شابًا وشابة، ممثلين عن الأحزاب السياسية من عمر (18–35) عامًا، والذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين. اضافة اعلان





وتناول البرنامج، على مدار يومين متتاليين، قواعد الاتفاق، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وعناصر الديمقراطية والتعددية السياسية، والتنوع الفكري والاجتماعي، وتقدير مكانة الرأي الآخر وقيمة التعددية نحو تطوير الديمقراطية، وتحديد الاتجاهات في الثقافة السياسية العربية، وعلاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالديمقراطية، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق معايير الرقابة والمساءلة، باعتبارها مبادئ أساسية تكفل سيادة القانون.