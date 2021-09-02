الكشف عن موعد بدء فصل الخريف لعام 2021 فلكيا

الوكيل الاخباري- من المُنتظر بحسب الحسابات الفلكيّة أن يبدأ فصل الخريف من الناحية الفلكية يوم 22-9-2021، وذلك في القسم الشمالي من الكُرة الأرضية، وهو يوم الاعتدال الخريفي، حيث يتساوى الليل والنهار تماماً في كافة أنحاء الكُرة الأرضية في ذلك اليوم، وذلك نتيجةً لتعامُد الشمس على خطّ الاستواء في رحلتها الظاهرية نحو الجنوب.



وبدءاً من يوم 22-9-2021، يكتسب الليل دقائق إضافية تديجياً من النهار في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث تُصبح ساعات الليل أطول من ساعات النهار، ما يعمل على انخفاض درجة حرارة القسم الشمالي من الكُرة الأرضية بشكل تدريجي، ولكن ذلك لا يمنع من تشكُل موجات حارّة أحياناً على المنطقة العربية خاصة في بداية فصل الخريف.



كما يُعتبر هذا التاريخ، بدايةً لليلٍ واحد وطويل يدوم 6 أشهُر في منطقة القُطب الشمالي، حيث التمهيد لدخول فصل الشتاء فلكياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.



ويُمكن للمواطنين من خلال هذا اليوم تحديد المواقع الجُغرافية بشكل دقيق، حيثُ تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرُب في الغرب تماماً.



وصادف الأربعاء الأول من أيلول / سبتمبر 2021، بداية فصل الخريف من ناحية علم الأرصاد الجوية، وذلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويمتد حتى 30 تشرين ثاني/ نوفمبر، ليبدأ بعد ذلك فصل الشتاء في الأول من كانون أول.



وتكمُن أهميّة موعد الاعتدال الخريفي فلكيًا وفصل الخريف في 10 أمور رئيسية وهي:



يبدأ في منطقة القُطب الشمالي ليل طويل جداً، يستمرّ لمُدّة 6 أشهر كاملة، حتى موعد الاعتدال الربيعي 2022.

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يبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهارًا طويلًا جداً، يستمرّ لمُدة 6 أشهر كاملة، حتّى شهر آذار/مارس 2022.



يبدأ فصل الخريف “فلكياً” في النصف الشمالي من الكُرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي.



تكون الشمس عامودية تماماً بهذا التاريخ على خط الاستواء وينعدم تشكُل الظل ظُهراً في الأماكن التي يمُر بها هذا الخطّ.



يتساوى الليل والنهار بهذا اليوم في جميع مناطق الكُرة الأرضية.

تُشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب في الغرب تماماً.



يُمكن لجميع من في الأرض خلال هذا اليوم، تحديد الاتجاهات بدقّة.



بعد هذا التاريخ، يُصبح الليل أطول والنهار اقصر في النصف الشمالي من الأرض

يُعتبر فصل الخريف هو البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية.



يستمر فصل الخريف 91 يوماً حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل.

أخيرًا، تنخفض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.