الكشف عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا للأردن

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة إن هناك انخفاضاً ملموساً في النسب الإيجابية لفحوصات فيروس كورونا، إضافة الى انخفاض اعداد الحالات المسجلة يوميا وانخفاض باعداد الوفيات.وأَضاف الخرابشة في تصريحات صحفية، أننا نركز على انخفاض نسبة الإيجابية بالفحوصات أكثر من التركيز عدد الاصابات اليومي، مشيراً إلى أن اعداد الاصابات مرتبطة باعداد الفحوصات.وأشار الخرابشة إلى أنه هناك إنخفاض ملموساً في نسبة إشغال المستشفيات وأجهزة التنفس، مبيناً أنها أصبحت أقل من 40%.وبين أن اللقاح سيصل الأردن كدفعة أولى في شهر كانون ثاني المقبل او شهر شباط.وأكد أن 100 ألف جرعة ستصل الأردن كدفعة أولى خلال الربع الاول من العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيصها لكبار السن والكوادر الصحية واصحاب الأمراض المزمنة.وحول الشكوك التي تدور حول اللقاح نوه الخرابشة إلى أن ما يقال عن اللقاح لا يستدل إلى دليل علمي، وأن اعراض اللقاح الجانبية قليلة، لكن نسبة نجاحه عالياً جداً.