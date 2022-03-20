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الأحد، 20-03-2022 08:34 م

الكلالدة: ضعف الأحزاب والمجتمع "الفتي" واهتمامات الشباب وراء تراجع القوى السياسية في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن القوى السياسية تراجعت بشكل ملحوظ في الأردّن ولم يعد لها تأثير كالذي كان أيّام المنع.

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وعزا الكلالدة في حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، أسباب تراجع القوى السياسية إلى ضعف الأحزاب ذاتها، لكنه أكّد أن السبب الأهم هو أن المجتمع فتي وفيه كثير من الشباب حيث إن اهتماماتهم بدأت تأخذ شكلا آخرا بعيد عن العمل السياسي المنظم.


ولفت إلى أن الشباب لم يعد ينخرطون بهذا الشكل من العمل، حيث لهم وسائل مختلفة في الاحتجاج والتعبير والمطالبة والتأييد.


وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية لن تختفي في أي مرحلة من المراحل، مبيناً أنها كانت تتعلق سابقا بالشك في العملية الانتخابية ونتائجها، فيما بدأت تظهر ملامح جديدة من الشكوى والتظلم.

 




 

 


 

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