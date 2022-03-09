الكلالدة: رفض طلب سيدة فازت بالانتخابات الماضية بسبب تعديل القانون

الوكيل الاخباري - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن سيدة تقدمت بطلب للترشح وكانت قد ترشحت وفازت في الدورة الماضية ورفض طلبها الدورة الحالية، بسبب أن القانون المعدل اشترط ان يكون المترشح حصل على الجنسية الأردنية منذ 10 سنوات، بينما هي حصلت عليها قبل اقل من 10 سنوات. اضافة اعلان





وأضاف أن الهيئة قامت في المرحلة الأولى برفض 26 مترشحا ذهب منهم 9 للطعن في القرار في المحاكم البدائية والتي ايدت قرارات الهيئة كاملة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الطعون في القانون والتي تنص على ان للناخب في الدائرة الانتخابية ان يطعن في ترشح المترشحين وتم تقديم 6 طعون قبلت المحكمة منهم اثنان.



وأشار إلى أن اجمالي عدد المرفوضة طلباتهم 28 إضافة إلى 146 انسحاب ليستقر عدد المترشحين النهائي عند 4646 من اصل 4819 طلبا للترشح تقدم للهيئة.



