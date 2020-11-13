الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 13-11-2020 09:40 م

الكلالدة: محالون للقضاء نجحوا في الانتخابات ولا حصانة قبل القسم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إنه بعد انتهاء اعلان النتائج الأولية للانتخابات شهدنا تجمعات وهو ما أدى إلى زيادة العبء على الأجهزة الأمنية.
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وأضاف خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أن لجنة تحقيق من الهيئة تقوم بالتحقيق في الفيديو المتداول لدفاتر اقتراع في الدائرة الأولى بإربد، وسيتم تحويلها بناء على طلب الهيئة للقضاء.

وبين أن الهيئة لم تواجه أي مشكلة في عملية الاقتراع، مؤكداً أن إثارة الشغب أمر غير مقبول، والقانون أتاح للمعترضين على نتائج الانتخابات التوجه للقضاء.

ولفت إلى أن أكثر من يتحدث عن الفساد هم الفاسدون.

وشدد على أن هناك مترشحين تم احالتهم إلى القضاء نجحوا في الانتخابات، مشيراً إلى أن النيابة لا تصبح نافذة الا عند أداء القسم.

 




 

 


 

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