الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 08-11-2020 03:20 م

مصابو كورونا لن يصوتوا في الانتخابات النيابية

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، على أن المصابين بفيروس كورونا المستجد لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي تنطلق بعد غد الثلاثاء.
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وأضاف لـ "المملكة" أن "التعليمات صدرت للسماح بالتصويت للأشخاص في المناطق المعزولة فقط وليس المصابين"، موضحا أنه "لا يوجد في الفترة الحالية مناطق معزولة".

ويبلغ عدد المصابين بالفيروس قيد العلاج في المستشفيات حاليا 1914، من أصل 104802 حالة إصابة في الأردن منذ انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي.

وزارة الصحة، قدّرت، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، عدد المعزولين منزليا بسبب إصابتهم بالفيروس بأكثر من 38 ألفا.

"سيتم السماح للأشخاص المحجور عليهم في مناطق الحجر الصحي في البحر الميت بالإدلاء بصوتهم عبر توفير 23 صندوق اقتراع في المنطقة، بحسب المومني.

وأشار المومني إلى أن "الهيئة ستعمل على تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين على الانتخابات في حال كان هناك مناطق معزولة أو في مناطق الحجر الصحي".

 




 

 


 

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