المستقلة للانتخاب: 15 أيار الحالي آخر موعد لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعد لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية في الأردن هو 15 أيار الحالي، علما بأن مهلة تقديم ملفات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها قد انتهت مع نهاية نيسان الماضي. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الهيئة تعمل الآن على دراسة ملفات الأحزاب التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أو الدمج فيما بينها وفق قانون الأحزاب السياسية.



وأضاف أن القانون الجديد يعتبر الأحزاب التي لم توفق أوضاعها قبل 15 أيار الحالي منحلة حكما وعليها أن تتقدم بطلبات جديدة للتأسيس واستكمال الإجراءات وفق القانون الساري.



وأشار الرواشدة إلى أنه لن يتم تمديد فترة تصويب أوضاع الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها القانونية، لافتا إلى أن الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفق القانون الحالي هي التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة.



وكانت أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق بأن 14 حزبا وفقت أوضاعها خلال الفترة الماضية، منها حزب واحد جديد، وهي: حزب الاتحاد الوطني، حزب الشعب الديمقراطي، حزب المساواة، حزب القدوة الأردني، حزب النهج الجديد، حزب الائتلاف الوطني، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الأرض المباركة، حزب الشورى الأردني، حزب الميثاق الوطني، حزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، حزب الوحدويون، إرادة (حزب جديد)، حزب الغد.

