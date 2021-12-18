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السبت، 18-12-2021 02:04 م

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

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الوكيل الإخباري - يصادف يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 كانون الأول 2021 موعد الانقلاب الشتوي لموسم 2021/2022 عند الساعة 5:59 دقيقة مساءً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم الساعة السادسة و32 دقيقة من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117°، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243° عند الساعة الرابعة و36 دقيقة مساءً وبذلك يكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم 10 ساعات و4 دقائق وهو أقصر نهار لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة.

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ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم 2021/2022 والتي تشكل أمطارها عادةً ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، وتعتبرهذه الايام أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري، فيما قد تشهد امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج و حالات انجماد.


وتتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، كان آخرها في مربعانية الموسم الماضي 2020/2021 والتي شهدت تساقطاً للثلوج في أواخر المربعانية فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية والوسطى من المملكة  بتاريخ 20 و29 كانون الثاني 2021.


والجدير بالذكر بأن مربعانية الموسم الماضي 2020/2021 قد شهدت أربعة منخفضات جوية، حيث تشير الدراسات المناخية في مديرية المناخ بأن اعلى مجموع مطري لفترة المربعانية شهدته محطة رصد مطار عمان المدني خلال مائة عام ماضي كان في مربعانية موسم 1973/1974 .

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