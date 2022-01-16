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الأحد، 16-01-2022 01:19 م

الكهرباء الوطنية: توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية إلى 3800 ميغاواط اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اليوم الأحد أن الحمل الأقصى النهاري للنظام الكهربائي سجل أمس السبت ارتفاعا مقداره 25 بالمئة وبلغ 3460 ميغاواط ومن المتوقع أن يرتفع مساء اليوم الى 3800 ميغاواط.

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وأوضحت بيانات أعلن عنها مدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة ان استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة نتيجة للمنخفض الجوي تسبب في ارتفاع ملحوظ في الاحمال الكهربائية وبلغت يوم امس السبت 3460 ميغاواط بزيادة مقدارها 25% مقارنة بالاحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 1/2021.


أما الأحمال الكهربائية المسائية ليوم السبت فقد سجلت ارتفاعاً بمقدار 16% وبلغت 3710 ميغاواط مقارنة بالاحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 1/2021 ومن المتوقع تسجيل حمل صباحي لليوم الأحد مقداره 3650 ميغاواط وحمل مسائي مقداره 3800 ميغاواط. 


وتوقع الرواشدة ان تستمر الاحمال الكهربائية بالارتفاع التدريجي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في البلاد خلال شهر كانون الثاني الحالي.


واكد الرواشدة قدرة الشركة على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال شتاء 2021/2022.


 




 

 


 

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