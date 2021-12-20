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الإثنين، 20-12-2021 08:23 ص

توقع تسجيل حمل كهربائي قياسي خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - توقعت شركة الكهرباء الوطنية أن يسجل النظام الكهربائي خلال الشهر الحالي حملا صباحيا أقصى يصل إلى 3300 وأن يكون الحمل المسائي الأقصى رقما قياسياً جديدا يناهز 3750 ميغاواط.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة، أنه مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة نتيجة للمنخفض الجوي فقد تسببت هذه الموجة الى ارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية بحيث ارتفعت الأحمال الكهربائية النهارية الأسبوع الماضي بمقدار 18 % مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي حيث سجل حمل 2880 ميغاواط.

وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي يمتلك استطاعة جاهزة قادرة على تلبية الطلب على الطاقة حيث تصل الاستطاعة التوليدية للنظام 4 آلاف ميغاط، ومن مصادر التوليد التقليدي المحلي.

أما الأحمال الكهربائية المسائية فقد سجلت ارتفاعاً بمقدار 14 % مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي حيث سجل النظام الكهربائي حملا وصل إلى 3400 ميغاواط، فيما يتوقع أن تستمر الأحمال الكهربائية بالارتفاع التدريجي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في البلاد خلال شهر 12 الحالي. 

وكان أعلى حمل تاريخي سجله النظام الكهربائي في ذروة الشتاء الماضي الذي وصل في ذلك الوقت إلى 3630 ميغاواط.

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