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الخميس، 09-02-2023 01:49 م

الكواليت يتوقع انخفاض اسعار اللحوم البلدية 1.5 دينار

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن تشهد أسعار اللحوم البلدية انخفاضاً بمقدار 1 - 1.5 دينار لكل كيلو إذا استمر اغلاق باب التصدير أمام مربي المواشي بسبب الحمى القلاعية. اضافة اعلان


وأضاف الكواليت لـ " الوكيل الإخباري"  أنه مع نهاية شهر أيار المقبل يكون الموسم قد انتهى، موضحا أن باب التصدير خاصة لدول الخليج هو المنفس الوحيد لمربي المواشي، وان استمرار الاغلاق سيكون له آثار سلبية كبيرة عليهم. 

وحول أسعار اللحوم المستوردة، أوضح أن سعر الكيلو وصل إلى 4 دنانير، بارتفاع يصل الى نصف دينار تقريباً على كل كيلو ، منوها إلى أن ذلك يعود لنقص المعروض . 

وأكد أن قرار إغلاق أسواق الماشية أثر بشكل واضح وقلل من كميات المعروض، منوهاً إلى أن كل الجهود تنصب للتخلص من فيروس الحمى العلاقية لتعود الأسواق لنشاطها السابق.

 




 

 


 

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