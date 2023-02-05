هل تنتقل الحمى القلاعية للإنسان عبر اللحوم المطهية ؟ .. الغذاء والدواء تجيب

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، الأحد، إن فيروس الحمى القلاعية لا ينتقل للإنسان عبر اللحوم المطهية وإنما عبر التعامل المباشر مع الماشية وتؤثر حينها على الجهاز التنفسي ثم "ينهي الفيروس نفسه بنفسه" خلال 4 أيام تقريباً.

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وأضاف، "موضوع انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان قد ينتقل ويكون self-limiting ينهي نفسه بنفسه خلال 4 أيام ومعظم الأعراض تظهر على الجهاز التنفسي".



وأشار مهيدات، إلى "استهداف مواقع بيع اللحوم بشكل مكثف للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك البشري".



وأكّد مراقبة اللحوم في المسالخ من خلال الفحص الحسي.