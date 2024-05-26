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الأحد، 26-05-2024 05:58 م

قرار حكومي بشأن شركات تشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال تنظيم الأحكام الخاصَّة بترخيص شركات الوساطة لتشغيلهم في القطاع الخاص داخل المملكة، وفي القطاعين العام والخاص خارجها؛ بما في ذلك إجراءات ورسوم منح هذه الرُّخص وتجديدها وإشراف الوزارة عليها، وحالات إلغائها، وتحديد بدل الخدمات التي تتقاضاها لقاء خدماتها، والإجراءات المترتِّبة على مخالفتها لأحكام النِّظام.

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