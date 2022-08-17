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الأربعاء، 17-08-2022 02:35 م

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة العمرة الثانية

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الوكيل الإخباري - سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، بعثة المتقاعدين العسكريين الثانية لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

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وقال بيان للمؤسسة، إن البعثة جاءت استمراراً للنهج الذي انتهجته للاهتمام بشريحة المتقاعدين واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإيلاء المتقاعدين العسكريين كل الاهتمام ترسيخاً للثوابت والقيم الإسلامية لدى هذه الشريحة التي قدمت لهذا الوطن زهرة شبابها.


وكان في وداع البعثة مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، الذي التقى المتقاعدين وأوصاهم باغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.


وعبر المتقاعدون العسكريون عن امتنانهم وشكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللمؤسسة على هذه اللفتة الكريمة التي زرعت في قلوبهم أبلغ الأثر وعززت روح الانتماء بهذا الصرح بيت المتقاعدين وموئل المحاربين القدماء.


يشار إلى أن إجمالي المعتمرين سيكون 1100 ألف مع نهاية العام الحالي، حيث يبلغ عدد المشاركين في هذه البعثة 329 معتمراً، بينهم 25 متقاعدة عسكرية، علما بأنه يتم اختيار المشاركين حسب أقدمية الانتساب لمؤسسة المتقاعدين العسكريين وعلى نفقة المؤسسة.

 




 

 


 

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