الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

تراجع طفيف على أسعار الحديد والاسمنت محليا

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

رجل يقتل زوجته طعناً داخل مستشفى البشير

ديب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بنهاية 2022

حقيقة رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المملكة

انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الثلاثاء، 23-08-2022 11:52 ص

المجالي: العمل ما زال جاريا لمكافحة الزيوت على شاطئ العقبة

6300b31daf835


الوكيل الإخباري - أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي أن العمل ما زال جاريا من قبل فريق مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والجهات المعنية ذات الاختصاص للتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة أيام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة "فلور أوف سي" خلال عملية الرسو في المياه الإقليمية.

اضافة اعلان


وقال المجالي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن استمرار ظهور بعض بقع الزيت المنتشرة بسبب تغير اتجاه وسرعة الرياح سبب تلوثا في بعض الشواطئ نتيجة تجمع غالبية المادة المنسكبة تحت رصيف ميناء الحاويات، ما يتطلب للتعامل معها معدات فنية متخصصة وكوادر مؤهلة لحصر مادة الزيت وإزالة التلوث من البحر.


وطلب المجالي من مشغلي الأنشطة البحرية ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أي مناطق يصلها الزيت، وإبلاغ إدارة المحمية البحرية ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث للتعامل معها، مشيرا إلى استمرار رصد جميع الملاحظات على الشواطئ.


من جهته، أكد مدير محطة العلوم البحرية الدكتور علي السوالمة أن قراءات 11 موقعا لمياه البحر أظهرت سلامة المرجان في أول يومين من الحادث، ولا يوجد أي تأثير على البيئة البحرية في شواطئ العقبة.


يذكر أن السلطة أحالت ملف السفينة المتسبب بالتلوث إلى مدعي عام محكمة العقبة للمقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لعام 2001 والصادر بمقتضى المادة 52 و 56 من قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باعتبارها جهة متضررة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
791606e3-2df9-43ca-9936-479d540662cc-thumbnail-500x500-70

الغذاء والدواء توضح حول فروقات بأسعار المضاد الحيوي Ciprodar

1661246191159

التعليم العالي وتنشيط السياحة توقعان اتفاقية تعاون في مجال السياحة التعليمية

1661167773849

الزراعة تطلق الهوية الوطنية لزيت الزيتون الأردني

y0Fh2

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

820219135023521690742

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

فلوس 2

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

أخبار متعلقة
image (86)

25 ألف دينار لصيانة وفرش مساجد في العقبة

374783_12_1656398228

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

0L5A0995

إغلاق 5 منشآت غذائية وإيقاف 17 في العقبة ومعان والبترا

Untitled-1-545

مجلسا محافظة العقبة والتنفيذي يناقشان المشاريع التنموية

0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

تعديل جديد على قانون منطقة العقبة الاقتصادية

62ba1f3f56573

صرف 5 آلاف دولار لذوي ضحايا حادث العقبة