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الثلاثاء، 02-08-2022 10:55 ص

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبدالمجيد القرالة، اليوم الثلاثاء، إنه تم اتخاذ قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد.

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وأكد القرالة أنه لن يتم استقبال أي باخرة تحمل مواد خطرة لميناء العقبة الجديد، طالما هنالك ميناء متخصص للتعامل مع المواد الخطرة.


وتوفي 13 شخصا جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة وأصيب العشرات.


وأضاف القرالة أن الشركة لم تخسر أي خط ملاحي يتعامل مع ميناء العقبة بعد حادثة العقبة، مشيرا إلى وجود خطوط تتعامل مع ميناء العقبة منذ 40 عامًا.


وأضاف القرالة، أن حجم المناولة ارتفع بواقع 570 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.


وأشار إلى أن حجم المناولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.922 مليون طن في ميناء العقبة الجديد.


وبين أن هناك معدات في الميناء منذ العام 1986 لم يتم استخدامها.

 

المملكة

 




 

 


 

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