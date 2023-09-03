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الأحد، 03-09-2023 12:46 م

المحاكم تباشر أعمالها اليوم بعد انتهاء العطلة القضائية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بدأت الكوادر القضائية في جميع محاكم المملكة أعمالها اليوم الأحد، حيث ستباشر النظر بالقضايا بعد انتهاء العطلة القضائية مساء الخميس الماضي 31 آب الماضي.اضافة اعلان


وكانت نقابة المحامين حددت إجازة المحامين خلال العطلة القضائية لمدة 40 يوما، حيث بدأت من صباح يوم الأحد الموافق 16 تموز وحتى مساء يوم الخميس 31 آب الماضي.

وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 على أن تكون العطلة القضائية السنوية في الفترة الواقعة بين الأول من تموز من كل سنة إلى يوم 31 من شهر آب من السنة ذاتها ولكل قاض الحصول على إجازة السنوية في هذه المدة.

 




 

 


 

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