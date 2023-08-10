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الخميس، 10-08-2023 01:21 م

المياه تنظم ورشة عمل حول تطوير مشروع آبار البازلت

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل تطوير آبار حوض البازلت لحفر 20 بئراً بطاقة 10 ملايين متر مكعب.

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وقال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن هذا المشروع الحيوي والهام جاء لمواجهة النقص في كميات المياه المخصصة لهذه المناطق وازدياد الطلب نتيجة تزايد الأعباء على جميع مناطق المملكة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة بسبب موجات اللجوء السوري وآثار التغيرات المناخية والحاجة الى توفير مصادر مائية جديدة.


وأوضح أن المشروع الذي يتم إعداد الدراسات الفنية المتعلقة به بدعم من بنك الإعمار الألماني، جاء في إطار خطط الوزارة/ سلطة المياه للتعامل مع ازدياد الطلب المتزايد من خلال تنفيذ مشاريع مائية من الممكن تنفيذها بفترة قياسية لزيادة كميات المياه المخصصة للمناطق، حيث انه من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي لحفر وتجهيز 21 بئرا وتأمين نحو 10 ملايين متر مكعب إضافية.


وأعرب أبو رواق، عن شكره وتقديره لبنك الإعمار الألماني والقائمين على هذا المشروع، حيث تم عرض الدراسات والجهود التي أجريت، وتم حفر 4 آبار استكشافية على أعماق كبيرة وسيناريوهات ربط الآبار المنوي حفرها مع منظومة التزويد المائي.


وأضاف أنه من المتوقع أن يعمل هذا المشروع الحيوي على إحداث نقلة نوعية في توفير كميات مياه إضافية.

 




 

 


 

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