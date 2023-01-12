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الخميس، 12-01-2023 01:47 م

المدارس الخاصة: لم يردنا أي شكاوى حول إنهاء عقود معلمين بين الفصلين

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، أن النقابة لم تردها أي شكوى خطية أو شفوية حول ما يتم تداوله بإجبار معلمين على توقيع استقالة بهدف حرمانهم من رواتبهم خلال العطلة الشتوية في قطاع التعليم الخاص.

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وقال الصوراني، لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس إن إنهاء خدمات أي معلم في المدارس الخاصة خلال فترة بين الفصلين مخالف للقانون مؤكداً أن العقود سنوية وتنتهي بشهر حزيران في كل عام .


وأشار الصوراني أن نقابة المدارس الخاصة متعاونة مع وزارة العمل للمحافظة على حقوق المعلمين في القطاع الخاص ومستعدة لاستقبال شكاوى المعلمين بهذا الخصوص.


وأضاف أنه لا يحق للمدرسة الخاصة إنهاء خدمات أي معلم تجاوز عقده الثلاثة سنوات في نهاية العام الدراسي .


ولفت أن "المادة 28 من قانون العمل تنص على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون إشعار ولا يترتب عليها بدل فصل تعسفي: انتحال الشخصية أو تقديم شهادات مزورة: انتحال العامل شخصية أو هوية غيره أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة" .


وختم أن أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص تخالف القوانين والأنظمة تعرض نفسها للمسائلة القانونية من وزارة العمل .


 




 

 


 

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