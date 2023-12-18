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الإثنين، 18-12-2023 06:57 م

المدن الصناعية تؤكد أهمية دور "وحدات الأمن والحماية" بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

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الوكيل الاخباري - أكدت شركة المدن الصناعية، أهمية دور وحدات أمن وحماية الاستثمار في توفير المظلة الأمنية للاستثمارات والمستثمرين.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن وحدات أمن وحماية الاستثمار تنتشر في المدن الصناعية من خلال دوريات ثابتة على مداخلها وأخرى متحركة تنفذ جولات منتظمة مقدمة خدماتها بأعلى درجات الحرفية الأمنية، لخدمة الاستثمارات الصناعية وحل المعيقات التي تواجهها.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، إنه نظرا لحجم توسع المدن الصناعية وزيادة الاستثمارات فيها فإن الشركة وسعت شراكتها مع مديرية الأمن العام لبسط الأمن الاستثماري وحل الاشكاليات الأمنية التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين في الميدان.

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