المذيع كريشان يبهر الأردنيين .. لهذا السبب !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون اردنيون مقطع فيديو لمذيع قناة الجزيرة محمد كريشان اليوم الأحد بعد ان قطع الاتصال مع محلل إسرائيلي بسبب أكاذيب روج لها الإعلام العبري.



وتطرق المحلل الصهيوني عيدان رونين لمسألة قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول الجاري، الأمر الذي أثار انفعال كريشان.



ووصف كريشان كلام المحلل بالدعاية الكاذبة التي ثبت زيفها قبل قطع الاتصال معه.

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وأبدى الناشطون إعجابهم بتصرف كريشان، و قالوا إنه يدل على وطنتيه وتضامنه مع القضية الفلسطينية .



