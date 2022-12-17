المرصد العمالي: عروض عمل "خادعة " لعمال وافدين في صناعة الألبسة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير متخصص تعرّض عمال مهاجرين (وافدين) في قطاع صناعة الألبسة لعروض توظيف خادعة تجذبهم للعمل في الأردن.



التقرير، الذي أصدره "المرصد العمالي الأردني" وتناول قصص عاملين وعاملات في القطاع، أكد تعرضهم لخداع في فرص العمل المعروضة عليهم لجذبهم إلى الأردن بأجور متدنية وظروف عمل غير لائقة ولا تحترم كرامتهم.

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وأصدر المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فردريش إيبرت التقرير المعنون بـ"خداع الاستقدام وأنين المرض.. العمال المهاجرون في مصانع الألبسة يعانون انتهاكات مستمرة" تزامناً مع اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف الأحد 18 كانون الأول من كل عام.



وتناول التقرير قصصاً مختلفة تشابهت ظروف استقدام العاملين والعاملات فيها، حيث يأتون من بلادهم بعروض عمل مغرية وأجور يعتقدون أنّها مناسبة ليتفاجأوا بأنّ أجورهم قد لا تُجاوز 200 دينارا شهريا.



ومن الحالات التي تناوله التقرير، أحد العاملين الذي جاء للعمل مديرا لفندق بعد تقديم عرض له لخبرته في إدارة الفنادق بالهند، ليكتشف أنه مطعم ملحق به سكن، وعمل في التنظيف والتحميل والتنزيل وتقديم الطعام والشراب ومساعد طاهي، بأجر 250 ديناراً، وبساعات عمل مفتوحة تتجاوز العشر ساعات يومياً، ويتعرض لمعاملة سيئة كان آخرها الاعتداء الجسدي واللفظي أمام الزبائن.



كما ذكر التقرير قصة عامل قدم للعمل في مشغل للخياطة لقاء 400 دينارا شهريا، غير أنّ صاحب العمل لم يدفع له سوى 300 دينارا وبعد خلافات بينهما أجبره على الانتقال إلى العمل الى أحد المصانع، ونقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد دون موافقته.



فضلاً عن ذلك فإنّ 11 عاملة، دفعت كل واحدة منهن مبلغ 700 دينارا أردنيا، لقاء العمل في مصنع بأجر 110 دنانير أساسي، و تعرضن لسوء المعاملة و انتقلن إلى صاحب عمل آخر في مدينة الحسن الصناعية.



وتراوحت المبالغ التي يدفعها عاملون وعاملات لقاء الحصول على عمل في الأردن، بين 300 دينارا إلى 1000 دينار.



وأوضح التقرير أن الواقع المغاير لعروض فرص العمل "الخادعة" تدفع عاملين وعاملات إلى طلب إنهاء العقد أو عدم الاستمرار أكثر من عام، إلّا أنّ إدارات المصانع تشترط عليهم دفع مبالغ تصل إلى 2000 دينار لقاء إلغاء عقد العمل بحجة مصاريف الاستقدام وتذاكر الطيران دون الأخذ بالاعتبار أنهم دفعوا لمكاتب ووسطاء التشغيل عند السفر إلى الأردن.

