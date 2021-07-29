المرصد العمالي يشيد برفع رواتب أطباء الإقامة في الصحة

الوكيل الإخباري - أشاد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بقرار وزارة الصحة رفع مكافآت أطباء الإقامة في المستشفيات الحكومية، و"اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح".

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وبحسب بيان أصدره المرصد، اليوم الخميس، طالب الحكومة بتعميم القرار الجديد على المستشفيات كافة في المملكة.



يذكر أن وزير الصحة قرر رفع قيمة المكافأة الشهرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة (من غير الموظفين)، بحيث تصبح مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الإقامة 758 دينارا، و مكافأة طبيب الأسنان داخل برنامج الإقامة 714 دينارا، وذلك اعتباراً من بداية أيلول المقبل، واشترط القرار أن لا تقل عدد ساعات دوام المقيم في البرنامج عن 45 ساعة أسبوعياً.

