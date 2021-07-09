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الجمعة، 09-07-2021 02:31 م

الحكومة ترصد 140 مليون دينار لاستكمال 'الباص السريع'

الباص


الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة، 140 مليون دينار لاستكمال إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد للمرحلة الثانية الواصلة بين محافظتي العاصمة والزرقاء لعامي 2021 - 2022.

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جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية في عامي 2021-2022، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024).


 ووفقا لاجتماع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شباط/فبراير الماضي، فإن المشروع يهدف إلى طرح عقد إدارة وتشغيل البنية التحتية للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمّان للشراكة مع القطاع الخاص.


ويتضمن المشروع أعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد على كلا الجانبين؛ ليستوعب مسار الباص السريع، بالإضافة إلى 3 مسارب لكل اتجاه.


ويشتمل أيضا، بحسب وزارة الأشغال أعمالا ترابية، وأرصفة إنشائية، وتوسيع طريق أوتوستراد، وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات، وهدم جسور قائمة، وبناء جسور جديدة، وتمديد أنفاق موجودة، إضافة إلى بناء تحويلات مؤقتة حسبما تقتضي الحاجة، وبناء جدران استنادية ومنشآت صرف صحي وجسور مشاة وأعمال إنارة.
وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، قال في تصريحات سابقة، إن كلفة مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، متوقعا استكمال المشروع نهاية العام المقبل.


 




 

 


 

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