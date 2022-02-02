المركزي يُحذر: شركات نصب تدعي منح قروض للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الدكتور وليد القصراوي، أن هناك شركات وهمية تمتهن النصب والاحتيال تدعي التوسط بين المواطنين والبنوك او شركات التمويل للحصول على القروض.
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وقال القصراوي، في تصريحات اذاعية، اليوم الاربعاء، إنه تم إغلاق العديد من الشركات المماثلة في عمّان.
وأضاف، أنه على أي مواطن يتعرض إلى مثل تلك الحالات التوجه إلى أقرب مركز أمني للابلاغ، ثم إبلاغ البنك المركزي الأردني.
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