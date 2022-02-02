المركزي يُحذر: شركات نصب تدعي منح قروض للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الدكتور وليد القصراوي، أن هناك شركات وهمية تمتهن النصب والاحتيال تدعي التوسط بين المواطنين والبنوك او شركات التمويل للحصول على القروض.

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