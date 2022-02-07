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الإثنين، 07-02-2022 01:36 م

المركزي يستحدث خطا ساخنا

البنك المركزي (5)


الوكيل الإخباري - استحدث البنك المركزي ، مؤخرا خاصية الخط الساخن عبر موقعه الإلكتروني، لاستقبال بلاغات عن ممارسات غير مشروعة للبنك المركزي.

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وتهدف سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة للبنك المركزي (الخط الساخن)، إلى تعزيز الحوكمة السلمية والشفافية في البنك المركزي والمحافظة على هوية البنك وتحقيق أهدافه.


وتعد الأنشطة أو الممارسات المحظور الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن البلاغات الكيدية والمتمثلة بالإبلاغ عن مخالفات بدون دليل أو شكوك معقولة بقصد الإضرار بشخص معين أو تشويه سمعته أو التشكيك في نزاهته، إضافة إلى المعلومات الموجودة بالفعل على النطاق العام مثل المقالات المنشورة والتقارير المتاحة للجمهور.


وتتولى لجنة السلوك المهني والمشكلة من المسؤول الأول في دائرة التدقيق الداخلي والمسؤول الأول في دائرة المخاطر والامتثال والمسؤول الأول في الاستشارات القانونية الدراسة والتحقيق في البلاغات الواردة من خلال وسائل الاتصال، ويتم تعيين أمين سر للجنة من إحدى تلك الوحدات التنظيمية وتحدد مهامه وفقا لما يقرره محافظ البنك المركزي.




 




 

 


 

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