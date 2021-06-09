المركز الإسلامي تطلق بطاقة الكرامة للأيتام والفقراء

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية المركز الإسلامي الخيرية، اليوم الاربعاء، بطاقة الكرامة للمنتفعين من الأيتام والفقراء الذين يتلقون كفالات ومساعدات من الجمعية، بالتعاون مع البنك الإسلامي الاردني، والتي جرى توزيعها عليهم.



وتمكن البطاقة الكترونية المستحق للكفالة من السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والبنوك المحلية، كما يمكنهم استخدامها في عمليات الشراء من جميع المحلات التجارية التي تتوفر فيها ماكينات نقاط البيع والدفع الإلكتروني المنتشرة في أنحاء المملكة.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات خلال حفل الاطلاق، إن البطاقة تصدر للمرة الأولى للاستخدام الخيري، وبدون عمولات، ولا تشترط وجود حساب بنكي.

