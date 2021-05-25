طيور ضخمة تقطع الكهرباء عن المملكة هذه انواعها واماكن تواجدها

الوكيل الاخباري - اصدرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بيانا حول تسبب الطيور الضخمة بانقطاع الكهرباء وجاء في البيان " انطلاقاً من دورها في حماية الطبيعة ودراسات الأنواع البرية والأخطار التي تهددها، عملت الجمعية على تعريف المناطق الخطرة لتكهرب الطيور من خلال مسوحات ميدانية قامت بها على المستوى الوطني، انطلاقاً من المناطق الجنوبية حيث تم تعريف خط الجفر- معان، كأحد الخطوط شديدة الخطورة في منطقة الجنوب على الطيور المهاجرة، وخطوط نقل الضغط المتوسط في منطقة الأكيدر في شمال المملكة " .

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ويكمن خطر خطوط نقل الطاقة على الطيور المحلقة كبيرة الحجم مثل العقبان والنسور في حالتين :



-حوادث الاصطدام المباشر بخطوط نقل الضغط العالي وخطوط نقل الضغط المتوسط .



-حوادث الصعق الكهربائي في أبراج خطوط نقل الضغط المتوسط فقط .



أما الصعق بالكهرباء فهو يحدث عندما يسد الطير الفجوة بين عنصرين مشحونين أو عنصر مشحون وعنصر أرضي وينتج عن هذا حدوث دارة كهربائية قصيرة، بحيث يتدفق التيار الكهربائي خلال جسم الطائر، ويصعق بالكهرباء، وغالبا ما يرافقه انقطاع في التيار الكهربائي .



ويحدث الصعق الكهربائي في أبراج النقل لخطوط الضغط المتوسط فقط كونه يتطلب حدوث مرور للتيار الكهربائي بين نقطتين عبر جسم موصل ويتطلب فرق جهد بينهما .