المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ يعلن عن دورة إسعاف الإصابات في موقع الحدث

الوكيل الاخباري- يعلن المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ و بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAEMET) عن فتح باب التسجيل للراغبين بالإلتحاق بدوره بعنوان إسعاف الاصابات في موقع الحدث (prehospital trauma life support) والتي تقرر عقدها بتاريخ 5/10/2022 وتهدف هذه الدورة الى تأهيل المنتسبين للدورة من أطباء و ممرضين للتعامل مع مرضى الإصابات في الميدان وتقييم حالتهم المرضية بالشكل الصحيح لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث و الاصابات الناتجة عنها.

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يشار الى أن هذه الدورة معتمده من قبل الجمعية الأمريكية لفني طب الطوارئ ، حيث تصدر شهاده معتمده من قبل الجمعية و صالحه لمدة اربع سنوات .