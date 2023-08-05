المركز التعليمي الوطني للإسعاف و الطوارئ يختتم دورة الإسعاف التعبوي الميداني

الوكيل الاخباري - اختتمت يوم الخميس في المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية دورة دورة الإسعاف التعبوي الميداني رقم ٨٢.



وتهدف هذه الدورة والتي عقدت على مدار أربعة أسابيع إلى تدريب وتأهيل أفراد القوات المسلحة على كيفية التعامل مع الإصابات المهددة للحياة التي يتعرض لها الجنود اثناء الحروب في الميدان والمهمات التكتيكية من خلال برنامج تدريبي منظم مبني على محاضرات نظرية وعملية اشتملت على تطبيق المهارات التعبوية و مبادئ الإسعاف التعبوي وكيفية الإستخدام الأمثل والآمن للمعدات الطبية العسكرية المصممة لهذه الغاية.



يشار إلى أن المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ هو مركز متخصص يعقد دورات بشكل دوري ضمن ساعات معتمدة للقطاع الطبي بشقيه العام والخاص.

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