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الإثنين، 31-07-2023 02:35 م

أمانة عمان تطلق خدمة تقسيط الذمم المالية لفئات متعددة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - وفرت امانة عمان الكبرى امام منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي القطاعين العام والخاص، سواء المتقاعدين او ممن على رأس عملهم، امكانية تقسيط الذمم المالية المترتبة عليهم مع اشتراط ان تكون رواتبهم محولة للبنوك مع إحضار كتاب التزام باقتطاع القسط من الراتب وارفاق الهوية الشخصية. اضافة اعلان


وقالت الامانة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تشمل الذمم المالية التي اتاحت الامانة تقسيطها  ( ضريبة الابنية والاراضي / المسقفات ، ضريبة التحققات ، الرسوم الانشائية ، ورسوم فضلات الطرق ، وعوائد التنظيم ) ، واستثناء التقسيط على (رخص رسوم المهن ، ومخالفات السير  ، ومعاملات البيع والرهن) . 

ودعت الامانة المواطنين الراغبين بتقديم معاملات التقسيط الى زيارة دائرة التحصيل في مبنى أمانة عمان الكبرى الرئيسي في (رأس العين) ، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع  الامانة الإلكتروني www.amman.jo أو صفحات الامانة على منصات التواصل الاجتماعي  أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد على  الرقم


 




 

 


 

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