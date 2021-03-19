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الجمعة، 19-03-2021 02:03 م

المركز الوطني للامن وادارة الازمات ينشر تفاصيل تطعيم من بلغت اعمارهم 60 عاما

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الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني للامن وادارة الازمات انه من منطلق الحرص الكبير على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة ولغايات ضبط العدوى ومنع انتشار فيروس كوفيد/١٩، ستقوم عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات بوضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت اعمارهم ٦٠ سنة وأكثر ووفق المعايير التالية:

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- ضرورة التسجيل على المنصة وتلقي رسالة لأخذ المطعوم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة اقصاها اسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر الذي من شأنه الإسهام في تفشي العدوى.


- جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية اعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى يمكنهم التوجه الى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي المطعوم في أي وقت من الاوقات.


 




 

 


 

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