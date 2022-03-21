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الإثنين، 21-03-2022 08:02 م

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 70 تباشر أعمالها

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الوكيل الاخباري - باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 70 اليوم الاثنين، باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم، في إطار التوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة، ولتخفيف المعاناة عنهم.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني العقيد الركن محمد الحنيطي: "إن المستشفى الميداني يترجم حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني بالأهل والأشقاء في قطاع غزة وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم مشيرا الى ان طواقم المستشفى الطبية والفنية والإدارية باشرت اليوم وبكل فخر أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، وتقديم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية لهم، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في قطاع غزة وفقاً للتوجيهات الملكية السامية".

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