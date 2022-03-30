السفارة الأردنية في القاهرة توضح الحالة الصحية لمواطن اردني في مصر

الوكيل الإخباري - قالت السفارة الأردنية في القاهرة انها تابعت ما وردها من مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حول الحالة الصحية لمواطن أردني، جراء إدخاله إلى قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات في جمهورية مصر العربية.

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وأكدت السفارة الأردنية، في بيانٍ توضيحي على موقعها الإلكتروني، أنها لم تتلقَ أي اتصال أو طلب للمساعدة أو إعلام بالحالة من المواطن أو أي من أفراد أسرته، كما تم تداوله في منشورٍ ادّعى ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.



قالت إنه ومنذ تلقي القنصل الأردني في السفارة، مساء الثلاثاء، تبليغاً من مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بذلك، تم الاتصال فوراً بوزارة الصحة المصرية، التي أبدت تعاوناً كبيراً في التأكد من الحالة الصحية للمواطن وتوفير الإجراءات الطبية اللازمة لحالته، في الوقت الذي تواصل فيه القسم القنصلي في السفارة مع زوجة المواطن، التي أكدت أن حالته الصحية مستقرة، وأن المستشفى وفّر له جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لحالته.



وأوضحت زوجة المواطن أن إدارة المستشفى تواصلت معها عقب تواصل السفارة مع الجهات المعنية المصرية، وأن زوجها متواجد منذ إدخاله إلى المستشفى يوم الأحد الماضي في غرفة داخل قسم الطوارئ مع توفير المستشفى جميع الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة التي تحتاجها حالته لحين توفّر سرير في قسم العناية ليتم نقله إليه، مع التأكيد من قبل إدارة المستشفى على تخصيص طبيبة للإشراف على حالته الصحية.



وأكدت زوجة المواطن أنها تشعر بالاطمئنان حيال الوضع الصحي له، ولمستوى العناية والرعاية التي تم توفيرها لزوجها حتى اللحظة، وتفهمها الكلي لوجود ضغط كبير على الأسرّة داخل المستشفى، حيث ينتظر المواطن الأردني ومواطنون مصريون إدخالهم إلى أقسام المستشفى والعناية الحثيثة عند توفّر السعة الطبية والأسرّة الكافية.



ودعت السفارة الأردنية، في بيانها، المواطنين الأردنيين إلى توخي الدقة في نشر وتناقل المعلومات، التي يجب ألا تطغى عوامل التعاطف والسرعة في تداول المعلومات على جوانب الدقة والموضوعية، مجددةً التأكيد على ضرورة التواصل مع القسم القنصلي فيها على الخط الساخن المخصص للتبليغ عن أي حالات طارئة وضرورية، رقم (00201276111144).



وأعادت السفارة التأكيد على أنها تولي الأولوية القصوى لأي متطلبات للجالية الأردنية في مصر والتعامل بشكل فوري وعاجل من قبل القسم القنصلي مع الحالات التي يتعرض فيها مواطنون أردنيون لظروف تتطلب تدخّل السفارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية، التي تتميز بالتفاعل والاستجابة السريعة مع أي ملحوظات تصلها وتكون متعلقة بالمواطنين الأردنيين.



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