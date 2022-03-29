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الثلاثاء، 29-03-2022 05:37 م

محافظ إربد: عروض منوعة لبرنامج ليالي رمضان

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الوكيل الاخباري - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل برنامج فعاليات ليالي رمضان التي تمتد طيلة أيام الشهر الفضيل.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفعاليات ستقام في الساحة الخارجية بمدينة الحسن الرياضية، وستتنوع الفقرات ما بين الترفيهي والروحاني، إضافة إلى سهرات رمضانية يحييها عدد من المطربين الأردنيين، والفرق الفنية والتراثية .

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