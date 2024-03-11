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الإثنين، 11-03-2024 12:43 م

المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله

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الوكيل الاخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 جنوب قطاع غزة، الأحد، باستقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى "تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في قطاع غزة باشرت الطواقم الطبية في استقبال المراجعين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى ذات خبرة ومهنية عالية، تعتز لوجودها على أرض القطاع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز لأشقائنا".

وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة من ذوي الخبرات، للقيام بواجبهم بكل كفاءة ومهنية، مشيراً إلى أن الطواقم بدأت فور وصولها القيام بكافة الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لمباشرة عمل المستشفى.

ورافقت طواقم المستشفى (28) شاحنة تقل على متنها مساعداتٍ إنسانية و إغاثية ومستلزمات طبية، لرفد عمل المستشفى للقيام بمهامه التي دأبت عليها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

يشار إلى أن مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2، وصلت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي، وبلغ عدد مراجعيه الكلي (44906) مراجعاً.

 




 

 


 

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