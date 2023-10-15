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المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته

الأحد، 15-10-2023 06:19 م

المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته

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الوكيل الاخباري - واصل المستشفى الأردني الميداني في غزة/76 تقديم خدماته الطبية اليوم الأحد في ظل العداون الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.

ورغم الإعلان عن الظروف الصعبة التي يواجهها المستشفى في تقديم الخدمات بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائلي، إلا أن توجيهات ملكية صدرت اليوم بالإبقاء على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية واسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

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