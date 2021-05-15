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السبت، 15-05-2021 03:24 م

المستشفى الميداني الأردني يبدأ حملة تبرع بالدم لمستشفى الشفاء بغزة

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الوكيل الإخباري- بدأ المستشفى الميداني الأردني في غزة حملة تبرع بالدم لصالح مستشفى الشفاء ، لتوفير كميات كافية من الدم ولمختلف الزمر، جراء النقص الحاد لديهم لاستخدامها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي عليهم.

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وقال قائد المستشفى العقيد الركن فارس الحنيطي: "إن حملة التبرع بالدم التي قامت بها طواقم المستشفى جاءت في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".


وأشار العقيد الركن الحنيطي إلى أن إدارة المستشفى على تواصل دائم مع مختلف المستشفيات المحلية في القطاع من أجل الوقوف الى جانبهم في هذه المحنة وتقديم جميع أشكال العون والمساندة والدعم الطبي لهم.


وأضاف مدير المستشفى أن التبرع يسهم بالتخفيف من معاناة الأهل والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في هذا الوقت الصعب، وهو تعبير صادق عن أواصر الأخوة والتلاحم المشترك بين الشعبين الأردني والفلسطيني.


من جانبها، عبرت إدارة مستشفى الشفاء في غزة عن شكرها وتقديرها لمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني المتواصلة لدعم وإسناد الأهل في القطاع، مثمنة ما قدمته طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة وللاستجابة السريعة لتلبية نداء الاستغاثة للوقوف إلى جانب اخوانهم في كافة الظروف والأحوال وتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

 




 

 


 

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