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الثلاثاء، 26-12-2023 05:19 م

المستشفى الميداني الاردني بنابلس يشكل ملاذا صحيا وعلاجيا لآلاف الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من عدوان غاشم يستهدف قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ومع نقص الادوية والمستلزمات الطبية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية يشكل المستشفى الميداني الاردني/1 في مدينة نابلس ملاذا صحيا وعلاجيا لهم.

ويعد المستشفى وجهة لآلاف الفلسطينيين خاصة المحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل والعمال والموظفين بعد طرد اسرائيل لآلاف العمال ومنعهم من العمل داخل الاراضي المحتلة عام 48 تحديدا منذ 7 تشرين الاول الماضي وتوقف الموظفين الفلسطينيين عن تلقي رواتبهم.

وأكد مدير المستشفى الميداني نابلس /1 المقدم الطبيب فادي معايطة، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أنه وبإرادة ملكية سامية تم إرسال المستشفى الى محافظة نابلس لدعم الاشقاء الفلسطينيين ومساندتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية، حيث بدأ عمله بتاريخ 23‏ تشرين الثاني الماضي.

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