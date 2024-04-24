المستقلة للانتخابات تحدد موعد الانتخابات خلال 10 أيام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

ينتظر الأردنيون إعلان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات النيابية لاختيار مجلس النواب 20، بعد أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. اضافة اعلان





وبحسب المادة 4 من قانون الانتخاب الذي ستجرى الانتخابات النيابية وفقا له، فإنه يتعيّن على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وخلال مدة 10 أيام تحديد موعد الانتخاب والسير بإجراءات العملية الانتخابية.



وكان وزار جلالة الملك اليوم الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

