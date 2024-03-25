الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشرقية ويشارك مرتبات كتيبة الهندسة مأدبة الإفطار

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.

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واستمع الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة عن المهام والواجبات الموكولة للمنطقة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية.



وثمّن رئيس هيئة الأركان، الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع مرتبات المنطقة في مختلف مناطق مسؤولياتهم في حماية حياض الوطن والدفاع عن أمن حدوده واستقراره، مشيداً بالجاهزية العالية التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات المنطقة في تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.



وفي سياق متصل، شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة هندسة المنطقة العسكرية الشرقية مأدبة الإفطار، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



واستمع الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الكتيبة والجهود المبذولة، واطلع على آخر خطط وعمليات التطوير والتحديث في الكتيبة وبما يتناسب مع طبيعة عملها، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



والتقى رئيس هيئة الأركان مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبديا إعجابه بالكفاءة والجاهزية العالية واحترافية مرتبات الكتيبة في تنفيذ الواجبات المناطة بهم، والمعنويات العالية والكبيرة التي يتمتعون بها.